Atado y arrastrado desde una moto: perro es rescatado tras brutal agresión en Moravia

Un caso de supuesto maltrato animal ha generado indignación en redes sociales y movilizó a vecinos, autoridades locales y protectoras de animales, luego de que se denunciara que un perro fue brutalmente agredido y arrastrado por dos personas desde una motocicleta.

El hecho, reportado la tarde de este martes mediante múltiples mensajes al Messenger de la Policía Municipal de Moravia, alertó sobre la presencia del animal agredido.

De acuerdo con la Policía Municipal, fue la rápida reacción ciudadana y a la colaboración de la Fundación Nórdicos de Costa Rica que el perro fue finalmente localizado y puesto a salvo por los oficiales.

"No fue sencillo, pero personas en el camino se sumaron a la causa, aportando información valiosa que nos permitió llegar hasta él", indicó la Policía Municipal mediante un comunicado.

El animal se encuentra ahora bajo la custodia de la Fundación Nórdicos, que se encargará de su recuperación y bienestar.





En el video adjunto se aprecia como los sujetos arrastran al can con un mecate desde la motocicleta, hasta que una señora les hace frente y los encara, "es que no quiere irse para la casa, no quiere caminar" le contestaron.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya inició una investigación para determinar las responsabilidades del caso y sancionar a los responsables. Las autoridades hicieron un llamado a no normalizar este tipo de crueldad y a interponer las denuncias correspondientes.

Desde la Policía Municipal recordaron que, aunque recibir alertas por redes sociales ayuda a actuar rápidamente, es fundamental formalizar las denuncias ante el OIJ para garantizar que los casos no queden impunes.

Además, agradecieron a quienes no se quedaron callados ante esta agresión: “Actuar es proteger. Denunciar es justicia para quienes no pueden defenderse”, concluyeron.