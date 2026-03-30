Atacantes viajaban en moto y bicicleta: video muestra cómo ocurrió crimen en Pavas

El video de una cámara que portaba un motociclista en su casco de seguridad captó el momento en el que ocurrió una balacera, la noche del domingo, en Finca San Juan en Pavas, San José (ver video adjunto de Telenoticias).

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima fue identificada con los apellidos Obando Zúñiga y tenía 33 años. Él conducía un carro cuando se le acercaron dos sujetos: uno en una moto y el segundo en una bicicleta.

Ambos le dispararon y luego escaparon de la escena.

Sin embargo, oficiales de Fuerza Pública detuvieron a dos sospechosos, a quienes les decomisaron un arma de fuego.

El caso está en investigación y la Policía Judicial no descarta que el ajuste de cuentas sea el móvil.