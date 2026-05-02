Asistente de LDA atropelló a dos mujeres en aparente estado de ebriedad

Un personero de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) atropelló a dos mujeres, en Grecia y el sospechoso al parecer dio positivo en la prueba de alcoholemia realizada por la Policía de Tránsito.



El sujeto sería el asistente del preparador físico del equipo Alajuelense y hermano de la exdiputada Daniela Rojas, quien atropelló a dos jóvenes de 19 y 20 años de edad.



Las víctimas salían de un supermercado en el centro de Grecia, cuando Rojas al parecer las embistió con su vehículo.



Producto del impacto, las jóvenes fueron lanzadas varios metros y sufrieron múltiples golpes.



Familiares de las afectadas llegaron al lugar tras ser alertados sobre el accidente.



Telenoticias confirmó, mediante fuentes policiales, que el conductor se encontraba aparentemente bajo los efectos del licor.



El hecho ocurrió cerca de las 9:40 a.m., y a las 10:28 a.m. se le practicó la primera prueba de alcoholemia, que arrojó 0.66 mililitros de alcohol por litro de sangre. Posteriormente, a las 10:57 a.m., se le realizó una segunda prueba, que también resultó positiva con 0.57.



Por esta conducta temeraria, el conductor debería pagar una multa de 368 mil colones.



Testigos indicaron a Telenoticias que el hombre aseguró haberse quedado dormido al volante.



Además, minutos antes del atropello, habría colisionado varias motocicletas.



Oficiales de Tránsito lo trasladaron a una delegación, pero habría quedado en libertad poco después.

