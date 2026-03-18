Así será el operativo de entrega de Celso Gamboa a las autoridades estadounidenses

El operativo de traslado y entrega del exmagistrado Celso Gamboa a Estados Unidos se realizará bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, según lo dispuesto por las autoridades judiciales costarricenses.



“El rol del Ministerio de Seguridad en este proceso de extradición será auxiliar”, afirmó el ministro Mario Zamora a Teletica.com.



Tras completarse todos los trámites, Gamboa se encuentra a pocas horas de ser extraditado al país norteamericano, donde es requerido como sospechoso de tráfico internacional de drogas. Actualmente, permanece recluido en un modo de máxima segurida del centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.



Desde ese lugar será trasladado al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde se concretará la entrega a las autoridades estadounidenses, en medio de un operativo cuya logística se mantiene bajo estricta confidencialidad.



“De acuerdo a lo que han determinado las autoridades judiciales, precisamente por la confidencialidad del operativo, no podemos hacer mención, pero estamos para apoyar a los colegas del Poder Judicial”, señaló Zamora. Añadió que “confidencialmente estamos trabajando en un proceso en el cual daremos colaboraciones puntuales”.



Por su parte, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, explicó que la coordinación del operativo ya fue definida junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). “Ya hemos coordinado con el OIJ cómo se va a actuar y cómo el SERT (Servicio Especial de Respuesta Táctica) va a tomar el control de esta entrega”, indicó.



Ante consultas sobre por qué la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) no se encarga del traslado del centro penal al aeropuerto, Díaz detalló que “la DEA aquí en el país tiene pocos recursos; pero, además, la entrega la hace un órgano jurisdiccional nuestro”. Agregó que una vez en el aeropuerto, la custodia pasará a manos de las autoridades estadounidenses.

“La entrega se hace en el aeropuerto, hay toda una logística por parte de las autoridades policiales, el OIJ se encarga del operativo. Cuando se hace la entrega, las autoridades estadounidenses toman el control”, precisó el fiscal general.

Asimismo, Díaz confirmó que el acto formal será realizado por un juez costarricense directamente en la terminal aérea.



Cuenta regresiva

El Tribunal Penal de San José aprobó, el pasado viernes 13 de marzo, la extradición de Celso Gamboa y de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, hacia Estados Unidos, ambos investigados por tráfico internacional de drogas.



La aprobación se dio luego de que el gobierno estadounidense aceptara las condiciones establecidas por Costa Rica para autorizar la extradición de sus ciudadanos. Entre estas, se incluye que no serán juzgados por delitos distintos a los contemplados en la solicitud.



Además, se confirmó que no enfrentarán pena de muerte ni cadena perpetua, y que cualquier condena no podrá superar los 50 años de prisión, conforme a la legislación costarricense. También se acordó que el tiempo que han permanecido detenidos en Costa Rica será descontado de una eventual sentencia.



La resolución fue comunicada a las 11:15 a. m. del viernes por el Tribunal Penal de San José, formalizando así el proceso de extradición de ambos imputados.

