Así quedó la barbería dañada por supuestos miembros de barra herediana

"Eso fue el sábado a las 7:36 p. m. cuando el bus con miembros de una barra herediana iba pasando por mi local, ellos me ven la camiseta de Saprissa, me insultan y me tiran botellas de cerveza, me quebraron una ventana. Yo agarré un vaso, y lo tiré al bus, y se bajaron a destruir todo", contó Sevilla.