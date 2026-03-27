Así operan “Los Hondureños”: la disputa por puntos clave del narcotráfico en Limón

Miembros de la banda conocida como “Los Hondureños” intentaron ocupar varias propiedades en Moín de Limón, en una acción que, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), responde a una estrategia para controlar puntos clave del narcotráfico en la región Caribe.



De acuerdo con las autoridades, el interés del grupo en estos terrenos se debe a su cercanía con el mar, una característica que facilitaría el trasiego de droga tanto a nivel local como internacional.



La organización, también identificada como “La H”, es liderada por un sujeto de 20 años conocido con el alias “Danielito”. Según el OIJ, integrantes de esta estructura ingresaron a dos propiedades vinculadas al extraditable Jacob Andrés Soto Rivera, requerido por Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.



Un mapa evidencia la ubicación de los predios 1 y 2 relacionados con Soto Rivera, así como su proximidad con propiedades pertenecientes a dos miembros de “Los Hondureños”, identificados como Walter Hide y alias “Chato”. Estas últimas habrían sido utilizadas para ocultar embarcaciones robadas al ahora extraditable.



En las cercanías se ubica el río Bartolo, que desemboca en el mar Caribe, lo que facilitaría la movilización, así como el ingreso y salida de lanchas utilizadas para el transporte de estupefacientes.



Especialistas señalan que las rutas marítimas continúan siendo las más utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico. En este caso, las autoridades consideran que “Los Hondureños” buscan retomar el control del trasiego de droga en la provincia de Limón.



El OIJ mantiene la búsqueda de varios integrantes de este grupo criminal que permanecen en fuga. Cualquier información puede ser reportada de manera confidencial a la línea 800-8000-645.

