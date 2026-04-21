Así opera la banda del acetileno tras quedar grabada en robo a comercio en Grecia

Las autoridades judiciales investigan el accionar de un grupo delictivo conocido como la “banda del acetileno”, luego de que varios de sus integrantes fueran captados en video durante un robo ocurrido en un supermercado de Grecia, Alajuela, en las cercanías de Puente Piedra.



El hecho se registró el pasado 2 de junio de 2025, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, cuando varios sospechosos ingresaron al local comercial.

De acuerdo con la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los individuos utilizaron un inhibidor de señal con el objetivo de bloquear los sistemas de internet y alarmas del establecimiento, evitando así la detección en tiempo real por parte de la seguridad privada y las autoridades.

"Los sospechosos utilizan el acetileno para cortar la caja fuerte, pero no logran su objetivo; sin embargo, sí sustraen una importante cantidad de dinero y unos aparatos celulares”, dijo Dowglas Rodríguez, jefe de la Sección de Robos del OIJ.

Los delincuentes lograron sustraer aproximadamente 300 mil colones en efectivo y decenas de teléfonos celulares.

“El objetivo del inhibidor es cortar la señal de internet para que así los equipos de seguridad de la empresa no puedan estar monitoreando los videos en tiempo real y no se den cuenta que está ocurriendo el hecho delictivo”, señaló Rodríguez.

Las investigaciones apuntan a que este grupo estaría conformado por entre siete y diez personas, quienes presuntamente utilizan diversas herramientas para ingresar a los inmuebles, como equipos para demoler paredes, escaleras para acceder a los techos y dispositivos electrónicos para bloquear alarmas.



Además, las autoridades indicaron que los delitos son cometidos principalmente en horas de la noche y madrugada, tras realizar labores previas de vigilancia. Estas consisten en identificar establecimientos con alto flujo de efectivo o que comercialicen artículos tecnológicos.



Las autoridades no descartan que esta agrupación esté vinculada con al menos 25 hechos delictivos adicionales en investigación, ocurridos en distintas provincias del país, entre ellas Limón, Alajuela, Cartago y Guanacaste.



El OIJ de San Jose solicita a la ciudadanía que, si alguna persona tiene información que ayude a identificar a los sospechosos que se observan en el vídeo o bien del caso en general, la pueda brindar a la línea 800 8000645.

