Así ocurrió el accidente múltiple de este miércoles en Ciudad Cortés

Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles en la Ruta 34, a la altura de Ciudad Cortés, Puntarenas, cuando un automóvil que circulaba con normalidad fue impactado por dos vehículos y un tráiler.

De acuerdo con la Cruz Roja, el choque múltiple dejó a tres personas en condición crítica y a cinco más en condición urgente, quienes fueron trasladadas al Hospital Tomás Casas para recibir atención médica especializada.

Las autoridades mantienen bajo investigación las causas que provocaron el accidente.