Sucesos
Así ocurrió el accidente múltiple de este miércoles en Ciudad Cortés
Los heridos fueron trasladados al Hospital Tomás Casas para recibir atención médica.
Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles en la Ruta 34, a la altura de Ciudad Cortés, Puntarenas, cuando un automóvil que circulaba con normalidad fue impactado por dos vehículos y un tráiler.
De acuerdo con la Cruz Roja, el choque múltiple dejó a tres personas en condición crítica y a cinco más en condición urgente, quienes fueron trasladadas al Hospital Tomás Casas para recibir atención médica especializada.
Las autoridades mantienen bajo investigación las causas que provocaron el accidente.