Así fue el choque entre motos que dejó dos heridos en Alajuela

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el sector de El Coyol, Alajuela, frente a las instalaciones de Dekra, donde dos motociclistas resultaron gravemente heridos.

De acuerdo con el reporte que dio la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja a Teletica.com, los pacientes, dos hombres de 42 y 33 años, fueron clasificados en condición roja y trasladados de inmediato al Hospital San Rafael de Alajuela.

En el video de una cámara de seguridad (ver adjunto) se observa cómo uno de los choferes reduce la velocidad para realizar un giro a la izquierda, momento en el que es impactado por otro conductor que circulaba en sentido contrario.