Así fue como OIJ llegó hasta sospechoso de iniciar incendio que mató a 5 personas en hotel

Las pesquisas que permitieron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detener al sospechoso de provocar el incendio que cobró la vida de cinco personas en un hotel de San José centro, inició con una conclusión clave: el fuego no fue accidental.

El caso se remonta al 2 de octubre de este año, cuando las llamas consumieron parte del hotel El Oriente, ubicado en el distrito Merced. La emergencia dejó cinco personas fallecidas y activó de inmediato un trabajo conjunto entre el OIJ y el Cuerpo de Bomberos.

Las pericias realizadas por los bomberos determinaron que el incendio fue provocado. Según la investigación técnica, el fuego se originó en una habitación específica del hotel, donde al momento del siniestro se encontraba una única persona hospedada.

Además, los expertos concluyeron que se utilizaron líquidos acelerantes para comenzar el fuego, como gasolina u otros combustibles capaces de generar una rápida combustión.

Con ese punto de partida, el OIJ centró la investigación en reconstruir quién había ocupado esa habitación. A partir de registros del hotel, análisis de información y otras diligencias policiales, los agentes lograron identificar a la persona que se encontraba en el lugar donde comenzó el incendio, un hombre de apellidos Hernández Pérez, de 42 años



El director a. i. del OIJ, Michael Soto, explicó que el sospechoso era una persona conocida en el centro de San José, que acostumbraba hospedarse en hoteles de bajo perfil cuando visitaba la capital, principalmente en contextos relacionados con el consumo de licor.

Con los elementos recabados, el OIJ procedió a la detención del sospechoso, quien fue presentado ante el Juzgado Penal de San José. Tras la audiencia, un juez le dictó seis meses de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Aunque las autoridades tienen plena certeza de que el incendio fue intencional, aún no está claro el motivo. La investigación sigue abierta para determinar si existía algún conflicto directo entre el sospechoso y las personas fallecidas o si hubo otra razón detrás del ataque.

El incidente por el que se acusa a Hernández ocurrió a las 2:33 a. m. y quince personas lograron salir con vida de la estructura. Las llamas envolvieron el tercer piso, en el que había 20 habitaciones. Entre los cinco fallecidos había una pareja de adultos mayores, quienes, según el Cuerpo de Bomberos, estaban abrazados en la cama.

