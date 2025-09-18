Así fue como ocurrió aparatoso choque de carro contra poste en Heredia

Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que un vehículo colisiona violentamente contra un poste del tendido eléctrico, dejando sin luz a miles de vecinos en San Pablo de Heredia.

El accidente se registró la noche del martes, cuando el conductor del automóvil viajaba a alta velocidad, perdió el control y terminó impactando de frente contra la estructura. El hecho fue captado por las cámaras de la Municipalidad de San Pablo.

A raíz del choque, al menos 38 mil personas quedaron sin servicio eléctrico durante más de 12 horas, según reportes de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Además, la vía principal del sector fue cerrada temporalmente, lo que provocó un congestionamiento vial significativo en la zona.

Las autoridades trabajaron en la reposición de la infraestructura dañada y recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas mientras se normaliza la situación.