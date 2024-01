Así fue como don Alfonso sobrevivió seis días perdido en la montaña

“Luego de caminar durante muchas horas encontré un río donde me bañé en una poza, tomé agua y veo en una peña una casa de esas bonitas que hacen en el campo, no podía llegar hasta ahí porque tenía una gradiente muy alta, por dicha veo un señor en la vivienda, como en una terraza que tiene, y le grité varias veces para que me ayudara porque estaba perdido, pero no sé qué pasó, no me vio y me quedé ahí esa noche.