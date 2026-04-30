Así fue como conductor aparentemente ebrio atropelló y mató a jóvenes amigas en Pérez Zeledón

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este jueves dejó como saldo la muerte de dos jóvenes amigas en el sector de Sagrada Familia, en Pérez Zeledón.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró a las 2:00 a.m. sobre la carretera Interamericana Sur. Las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta cuando, en determinado momento, fueron impactadas por carro tipo pick-up que intentaba incorporarse a la vía.



Imágenes captadas por cámaras de seguridad (video adjunto) muestran el momento exacto en el que el vehículo realiza un giro en U, invadiendo el paso de la motocicleta. La colisión, que fue de gran magnitud, provocó que ambas ocupantes salieran proyectadas sobre la carretera, sin posibilidad de reacción.



Las dos mujeres fueron declaradas fallecidas en la escena debido a la gravedad de las lesiones sufridas.



Las víctimas fueron identificadas como Maricruz Castillo Barrientos, quien cumplía 20 años este miércoles 29 de abril, y Naomy Fernández Cisneros, de 23 años y madre de dos niños de 6 y 3 años. Ambas habían salido a celebrar el cumpleaños junto a amigas y se dirigían de regreso a su hogar en la comunidad de El Hoyón cuando ocurrió el accidente.

"El conductor del vehículo involucrado fue detenido por oficiales de la Policía de Tránsito y puesto a la orden del Ministerio Público, luego de que la prueba de alcoholemia arrojara un resultado positivo", indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los cuerpos de las víctimas fueron remitidos a la Morgue Judicial para los procedimientos correspondientes, mientras que el caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades.

