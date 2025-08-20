Así capturaron, cerca del Mercado de Cartago, a sospechoso de asesinar a mecánico

La Policía Municipal de Cartago, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), logró detener a un hombre de apellido Rosales, de 35 años, cuando caminaba en las inmediaciones del Mercado Municipal de Cartago.

El sujeto figura como sospechoso de asesinar al mecánico Jonathan González Carvajal, de 32 años, mediante un aparente engaño con la venta de un vehículo.



El jefe de la Policía Municipal de Cartago, Víctor Barrantes, comentó que el pasado lunes recibieron una solicitud de parte de la Policía Judicial para la aprehensión del sujeto vinculado con el homicidio ocurrido el pasado 30 de abril en la zona de Quircot.

"Mediante el sistema de video protección se empieza a monitorear zonas que él frecuentaba y se logra dar con la ubicación del sujeto. Se le da seguimiento por parte del equipo de video protección y posteriormente la Policía Municipal logra su detención.

“Ya él estaba identificado por nuestra policía, ya que se le había detenido en otras ocasiones, pero hasta este caso se logra vincularlo con el homicidio del mecánico”, dijo Barrantes.

Declaraciones de Víctor Barrantes:

El crimen ocurrió el 30 de mayo, cuando la víctima viajó desde Tilarán (Guanacaste) hasta Cartago con otra persona para revisar un carro tipo pick-up el cual, en apariencia, estaba en venta. Apenas llegaron al lugar del encuentro, el sospechoso habría abierto fuego contra el mecánico, provocándole la muerte en el sitio.

Las investigaciones apuntan a que Rosales, presuntamente, se dedicaba a publicar vehículos de lujo en redes sociales a precios inferiores al mercado, con el objetivo de atraer a potenciales compradores y emboscarlos.



El caso continúa en investigación por parte del OIJ de Cartago y el sospechoso está a las órdenes del Ministerio Público.

