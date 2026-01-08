Ashley Rojas, de 16 años, continúa desaparecida tras accidente durante paseo en lancha

Ashley Rojas, de 16 años, permanece desaparecida luego de un accidente en lancha ocurrido durante un paseo familiar en Osa, Puntarenas.



El incidente fue reportado el pasado martes a las 6:36 p. m., cuando la embarcación, en la que viajaban tres mujeres y tres menores de edad, sufrió un accidente en el sector de río Esquinas, en Piedras Blancas.

De acuerdo con la información de las autoridades, la adolescente no ha sido localizada desde el momento del suceso.



La Cruz Roja Costarricense mantiene el operativo de búsqueda por segundo día consecutivo.

“Mantenemos el segundo día de búsqueda de la menor desaparecida, víctima de un accidente acuático en Piedras Blancas de Osa. La Cruz Roja mantiene ocho cruzrojistas y dos vehículos en el sector, con apoyo de los lugareños, para poder localizar a la menor”, dijo Steven Umaña, de la benemérita institución.



Por su parte, el grupo de colaboración comunitaria Baqueanos Zona Sur también participa en las labores de rastreo.

“En el sector de río Esquinas fue donde la familia tuvo el accidente acuático, donde desapareció la menor de 16 años de nombre Ashley Rojas.