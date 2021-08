Yendry Vásquez, mamá de Allison Bonilla, gritó todo tipo de improperios contra el asesino de su hija, luego de que el Tribunal Penal de Cartago lo condenara a 18 años de cárcel por el delito de homicidio simple.



Vásquez le dijo a Nelson Sánchez Ureña que era un asesino, que "en la cárcel le esperaban muchas cosas feas" por lo que le hizo a la joven de 18 años.

“Nelson, asesino, te vas a podrir en la cárcel por matar a mi hija. Eres un maldito y vas a ver todo lo que te va a pasar en la cárcel porque no mereces vivir, desgraciado”, dijo Vásquez en las afueras de las celdas judiciales donde se encontraba detenido el sujeto.

Video con declaraciones de Yendry Vásquez:





Según la mamá de Allison, su vida no tiene sentido desde el día en que mataron a su hija.

“Mi hija tenía 18 años, era lo único que yo tenía y era por quien me levantaba todos los días. Desde que la mataron, todos los días de mi vida he querido morirme (...) Yo le daba gracias a Dios porque era lo único bonito que tenía, pero ese hombre me lo quitó".