Asesino de Luany, al parecer, usó daga de su tío para cometer el crimen

El principal y único sospechoso de matar a Luany Salazar habría utilizado la daga de su tío para asesinarla de dos estocadas en el cuello.



Este viernes, durante el juicio contra el imputado de apellido Mejía, que se desarrolla en los Tribunales de Cartago, declaró su tío, identificado como Guillermo Chavarría, de 58 años. Él reveló que en un cuarto del segundo piso de la casa, donde, en apariencia, mataron a la joven, tenía una daga escondida entre camisas.

“Estaba guardada en un ropero que está por las gradas y tenía como un mes de estar ahí. Nadie sabía que estaba. El OIJ, cuando me entregó unos papeles, me dijo que encontraron esa arma ahí y que se la llevaron para revisarla. Yo no usaba la daga. Una vez, una mujer me la regaló y nunca la utilicé, solo la tenía de recuerdo guardada”, dijo Chavarría.