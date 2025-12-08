Asesinato en Goicoechea: hallan a hombre muerto en vía pública

Un hombre adulto fue encontrado sin vida sobre un parqueo cerca del cruce entre Moravia y Goicoechea, según informaron los socorristas que acudieron a la alerta durante la madrugada de este lunes.

La víctima, hasta el momento no identificada, presentaba un golpe contundente en la cabeza y no se observaban heridas por arma de fuego o blanca. Cerca del cuerpo se encontró una piedra de gran tamaño, que se presume pudo haber sido utilizada en el ataque (ver video adjunto de Telenoticias).



Personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentó en la escena para levantar el cuerpo y realizar la autopsia correspondiente, mientras continúan las pesquisas para dar con los responsables del crimen.



El incidente en Goicoechea no fue aislado. Durante la misma madrugada, se registraron otros casos violentos en diversas regiones del país.



Según el último informe del Poder Judicial, hasta el viernes pasado se registraban 814 víctimas de homicidio en lo que va del año, sumando a esta cifra los casos recientes. La provincia de San José lidera la estadística con 280 asesinatos.



Las autoridades continúan investigando todos los casos para determinar a los responsables y esclarecer las circunstancias de cada hecho.

