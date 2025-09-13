Asesinato doctora Cedeño: Tribunal confirma pena de 89 años de cárcel contra uno de los acusados

El Tribunal de Apelación de Sentencia confirmó la condena de 89 años de prisión contra Teodoro Herrera Martínez, uno de los acusados por el asesinato de la doctora María Luisa Cedeño. La información fue divulgada por la Fiscalía General de la República a través de sus redes sociales.

Herrera Martínez fue declarado culpable por el delito de violación, en el marco del caso que conmocionó al país. La doctora Cedeño fue hallada sin vida en un hotel de Quepos en julio de 2020, y el proceso judicial ha sido seguido con atención por la opinión pública.

Los otros dos imputados, Harry Bodan y Luis Carlos Miranda, fueron absueltos en el juicio anterior. Sin embargo, la Fiscalía apeló dicha resolución y el recurso fue acogido, por lo que se ordenó la realización de un nuevo juicio para ambos.