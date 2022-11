¿Asesinaron a una mujer por no pagar préstamo? OIJ lo investiga

Por Álvaro Sánchez | 22 de noviembre de 2022, 20:55 PM

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no descarta que el crimen de una mujer, el domingo anterior en Cartago, haya sido motivado por el cobro de un préstamo. (Ver video adjunto)

A la víctima no le robaron nada cuando la abordaron camino a su trabajo.

Neshmy Clavo Mora, de 37 años, fue asesinada el domingo anterior minutos después de salir de su casa, en Taras.

Ella se dirigía a su trabajo en un almacén, en la Lima, cuando fue atacada por dos hombres, uno de los cuales la hirió con un arma puzoncortante en el pecho.

La mujer fue traslada al hospital Max Peralta, donde falleció.

Tras una consulta de Telenoticias sobre las causas del hecho, esto fue lo indicaron en el OIJ:

"No le roban nada. Tienen otras líneas de investigación, no sólo el asalto. pero por el momento no se pueden referir al caso para no entorpecer la investigación".



Algunos vecinos indicaron a Telenoticias, que días antes del ataque, Neshmy recibió la visita de dos sujetos en motocicleta, quienes le exigieron el pago de un préstamo. De hecho, aseguraron que se trataba de personas extranjeras.

Incluso, señalaron que el día de ataque, mientras ella estaba en el hospital, los sujetos aparecieron en la casa y le preguntaron a varios vecinos si ya había regresado del trabajo.



Lea también Nacional Dos meses de prisión para representante de empresa donde se dieron agresiones a empleadas El argumento para dictar la medida se basó, principalmente, en la falta de arraigo del sospechoso.

​