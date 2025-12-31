Asesinaron a una mujer a balazos dentro de una casa

Alrededor de la madrugada de este miércoles, una mujer fue asesinada a balazos dentro de una vivienda en Esparza de Puntarenas, mientras que otra resultó gravemente agredida, según informó Jorge Matamoros, Coordinador Operativo Regional de la Cruz Roja Costarricense.

La alerta ingresó al 9-1-1 y, al llegar al lugar, los paramédicos se encontraron con la violenta escena en la Ciudadela del Rosal.

Dentro de la vivienda, los socorristas localizaron a una mujer de aproximadamente 33 años, con múltiples impactos de bala y sin signos vitales.

Otra mujer, de unos 32 años, presentaba golpes en rostro y cabeza, por lo que fue trasladada de manera urgente al Hospital de Puntarenas para recibir atención médica.

El caso se mantiene en investigación.

