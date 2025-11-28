Asesinan y calcinan a mujer por ser testigo de un crimen en Limón

Una mujer fue asesinada y posteriormente calcinada en Limón, presuntamente por haber presenciado un homicidio ocurrido días antes.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una pareja sospechosa de cometer ambos crímenes, tras allanar tres viviendas en Limón y Limoncito.



De acuerdo con la investigación, Mendieta Calderón y Urbina Navarro habrían matado a balazos a Jimmy Moraga Parajeles, de 43 años, durante una negociación de armas (ver video adjunto de Telenoticias).

En ese momento, también sustrajeron dos celulares y una cartera con ₡50.000 pertenecientes a una mujer identificada como Irán Velásquez Galeano, testigo del hecho.



Nueve días después, según el expediente, los sospechosos ejecutaron un plan para asesinar a Velásquez con el fin de silenciarla. Posteriormente, habrían calcinado el cuerpo, lo introdujeron en un refrigerador y lo abandonaron en un lote baldío.



El OIJ indicó que la sospechosa conducía el vehículo utilizado tanto para el homicidio de Moraga como para el traslado del cuerpo de Velásquez, mientras que Urbina viajaba como acompañante y portaba un arma.



Ambos quedaron a la orden de la Fiscalía, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.





