Asesinan veinteañero a balazos detrás de salón comunal en Alajuelita

El joven recibió al menos 15 disparos, según el reporte inicial de la Cruz Roja.

Por Luis Jiménez 27 de noviembre de 2025, 12:06 PM

Un joven de 20 años fue asesinado tras recibir múltiples disparos detrás del salón comunal de Alajuelita.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense (CRC), los hechos ocurrieron a las 11:24 a. m., en la urbanización Chorotega.

"Al llegar al sitio, los paramédicos abordaron a un hombre adulto con aproximadamente 15 impactos de bala, quien ya no presentaba signos de vida", indicó la institución de rescate.

Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena a la espera de los agentes judiciales para las pesquisas correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el móvil del homicidio y la identidad del fallecido.

