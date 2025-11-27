Sucesos
Asesinan veinteañero a balazos detrás de salón comunal en Alajuelita
El joven recibió al menos 15 disparos, según el reporte inicial de la Cruz Roja.
Un joven de 20 años fue asesinado tras recibir múltiples disparos detrás del salón comunal de Alajuelita.
Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense (CRC), los hechos ocurrieron a las 11:24 a. m., en la urbanización Chorotega.
"Al llegar al sitio, los paramédicos abordaron a un hombre adulto con aproximadamente 15 impactos de bala, quien ya no presentaba signos de vida", indicó la institución de rescate.
Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena a la espera de los agentes judiciales para las pesquisas correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el móvil del homicidio y la identidad del fallecido.