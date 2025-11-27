Asesinan veinteañero a balazos detrás de salón comunal en Alajuelita

Un joven de 20 años fue asesinado tras recibir múltiples disparos detrás del salón comunal de Alajuelita.



Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense (CRC), los hechos ocurrieron a las 11:24 a. m., en la urbanización Chorotega.

"Al llegar al sitio, los paramédicos abordaron a un hombre adulto con aproximadamente 15 impactos de bala, quien ya no presentaba signos de vida", indicó la institución de rescate.

Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena a la espera de los agentes judiciales para las pesquisas correspondientes.



Hasta el momento se desconoce el móvil del homicidio y la identidad del fallecido.