Asesinan a vecino de San Sebastián frente a verdulería familiar

Un hombre fue asesinado la tarde de este martes en la comunidad de Luna Park, en San Sebastián, San José.

La víctima fue identificada por las autoridades como Carlos Daniel Gutiérrez Carranza, de 24 años, vecino de la misma zona.

Según testigos, el joven se encontraba dentro de un vehículo estacionado cerca de una verdulería propiedad de una de sus hermanas, cuando fue abordado por sujetos armados que le dispararon a quemarropa. Gutiérrez falleció en el sitio, dentro del automóvil.

De acuerdo con versiones preliminares, el objetivo de los atacantes podría haber sido el hermano de la víctima, quien habría tenido un conflicto previo relacionado con un robo.

La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.