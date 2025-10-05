Asesinan a tres hombres en Pavas

Tres hombres fueron asesinados, este sábado, en Pavas, San José.

Una balacera se desató minutos antes de las seis de la tarde en el sector de Lomas del Río.

Según confirmó la Cruz Roja, al llegar se encontraron con tres personas heridas con arma y, tras una revisión, las declararon fallecidas en el lugar.

La benemérita institución respondió con tres unidades; además acudió la Fuerza Pública, que quedó a cargo de la escena.

Por ahora, se desconoce la identidad de los fallecidos y lo que provocó el suceso. Los restos quedaron a la orden del Organismo de Investigación Judicial para ser llevados a Medicatura Forense y seguir adelante con la investigación del caso.