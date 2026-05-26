Asesinan a pareja frente a su bebé en Guápiles

La noche de este lunes se registró una violenta balacera en Barrio Las Palmas de Guápiles, donde sujetos armados atacaron a disparos a un hombre y una mujer.

De acuerdo con fuentes policiales, al menos dos hombres armados irrumpieron en la casa de la pareja, asesinaron al hombre y luego persiguieron a la mujer hasta uno de los cuartos, donde también la asesinaron.

Dentro de la vivienda, la Fuerza Pública rescató a una bebé de unos 2 años, al parecer hija de la pareja, la cual resultó ilesa.

Al sitio se desplazaron unidades de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ambas víctimas ya no presentaban signos vitales. De manera extraoficial, trascendió que la pareja tenía poco tiempo de residir en la zona.

Minutos después del ataque, una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo envuelto en llamas frente al plantel de los Badilla, en El Prado de Guápiles. Al parecer, los atacantes dejaron abandonado el carro y luego le prendieron fuego.

Unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y lograron apagar las llamas del automotor.

Las autoridades mantienen operativos en distintos sectores de Guápiles para tratar de dar con los responsables del ataque. El paso por la zona se encuentra cerrado mientras el OIJ se hace presente para realizar el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.