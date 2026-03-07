EN VIVO
Asesinan a mujer en Heredia

Todo apunta a que se trata de un nuevo femicidio.

Imagen con fines ilustrativos.
Por Eric Corrales 6 de marzo de 2026, 18:49 PM

Una mujer fue asesinada en San Josecito de Heredia, la tarde de este viernes.

El hecho ocurrió al costado norte del cementerio de la localidad.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la mujer se encontraba dentro de una casa y, al parecer, presentaba heridas de arma blanca.

Fuentes policiales confirmaron a Telenoticias que el sospechoso se entregó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) minutos después.

