Asesinan a menor de edad en San Vito de Coto Brus

Un menor de 16 años fue asesinado la tarde de este jueves en el sector de San Vito de Coto Brus, luego de recibir un impacto de bala que le causó la muerte en el lugar, según confirmaron autoridades de la Cruz Roja Costarricense (ver video adjunto de Telenoticias).



De acuerdo con información preliminar y versiones de testigos, el joven se encontraba conduciendo una motocicleta cerca de una vivienda cuando un vecino le habría reclamado por el ruido. Presuntamente, el menor no atendió la solicitud de retirarse del lugar, lo que habría provocado el enojo del hombre.



El sospechoso ingresó a su vivienda, tomó un arma de fuego y disparó contra el adolescente, hiriéndolo en el abdomen. El hecho se registró alrededor de las 6:00 p.m.



Personal de la Cruz Roja se desplazó al sitio tras recibir la alerta, pero el menor fue declarado fallecido en el lugar.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y se encargan de la recolección de indicios para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del sospechoso, quien figura como el principal implicado en el homicidio.

