Asesinan a joven por la espalda detrás de escuela de Alajuelita

Un joven de 18 años fue asesinado de varios disparos en San Felipe de Alajuelita, San José.

El ataque ocurrió la tarde de este miércoles en barrio Tiribí. Detrás de la escuela Ciudadelas Unidas.

De acuerdo con información suministrada a Teletica.com por Rita Rodríguez, de la central de comunicaciones de la Cruz Roja, la víctima presentaba varios impactos de bala en su espalda y fue declarada sin vida en el sitio.

La Fuerza Pública mantiene acordonado el lugar y realiza todo un operativo en la zona, mientras que el OIJ se hizo presente para realizar el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.