Asesinan a joven de 25 años dentro de bar en Nicoya

Un hombre de 25 años, identificado con el apellido Briseño, fue asesinado a balazaod la noche de este sábado luego dentro de un bar en el sector de Nozara, Nicoya.

Según informó el Organismo de Investigacion judicial, el incidente ocurrió alrededor de las 11:35 p. m., cuando un hombrem cuya identidad se desconoce, ingresó al lugar y disparó contra Briseño por razones aún no esclarecidas.

La víctima murió en el sitio, mientras que el sospechoso logró darse a la fuga

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con el paradero del responsable.