Asesinan a hombre y dejan niño de seis años herido de bala en Cartago

Un hombre fue asesinado a balazos y un niño de apenas seis años resultó herido de bala en Oreamuno de Cartago.

El ataque ocurrió en Boquerón de Cipreses, de la iglesia de Paso Ancho, un kilómetro al este.

De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas viajaban dentro de un carro cuando, al parecer, fueron interceptados por al menos dos sujetos quienes, desde una motocicleta, les comenzaron a disparar.

Alexander Morales, de la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja, confirmó a Teletica.com que, al llegar la primera ambulancia, ya no había nada que hacer por el hombre, quien fue declarado sin vida en el sitio.

Mientras que el pequeño fue trasladado en condición delicada al Hospital Max Peralta de Cartago.

La Fuerza Pública mantiene un amplio despliegue en el sector para tratar de dar con los responsables del ataque.

La escena quedó a cargo del OIJ para la respectiva investigación.