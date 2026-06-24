Asesinan a hombre que viajaba en motocicleta en Tibás

Un hombre que viajaba en motocicleta fue asesinado la noche de este martes en Tibás, San José, luego de que al menos dos sujetos a bordo de otra moto lo interceptaran y le dispararan frente a una carnicería en Cuatro Reinas.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima fue atacada de al menos 10 balazos. La Cruz Roja llegó al sitio y lo declaró fallecido en el lugar.

El paso por la zona quedó completamente cerrado mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.

La Fuerza Pública desplegó un operativo en el sector con el objetivo de dar con los responsables del ataque.

La policía también estaba revisando un carro negro que quedó estacionado sobre la acera para verificar si tiene relación con el hecho.

Fotografías: Jorge Arias y Roberto Chaves.