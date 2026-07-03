Sucesos
Asesinan a hombre mientras caminaba por calle de Limón
Según las versiones preliminares, la víctima fue abordada por al menos dos sujetos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.
Un hombre fue asesinado a plena luz del día en la comunidad de 28 Millas de Batán, en el cantón de Matina, provincia de Limón.
De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima caminaba por la vía pública cuando fue abordada por al menos dos sujetos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.
El paso se mantiene cerrado mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y continúan con las diligencias de investigación.