Asesinan a hombre frente a barbería de Puntarenas a plena luz del día

Un hombre de entre 35 y 40 años fue asesinado de varios disparos frente a una barbería en el centro de Puntarenas.

El ataque se registró la tarde de este martes, en plena vía pública.

La Cruz Roja confirmó que, al llegar al lugar, localizaron a cuatro personas heridas de bala. Una de ellos fue declarada sin vida en el sitio, mientras que las otras tres fueron trasladadas al Hospital Monseñor Sanabria: dos en condición delicada, pero estables, y el tercero en estado crítico.

Videos de cámaras de seguridad muestran el momento en que dos sujetos, a bordo de una motocicleta, disparan contra las víctimas.

La Fuerza Pública mantiene un retén en la zona para tratar de dar con los responsables del ataque.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encarga del levantamiento del cuerpo y de la respectiva investigación.

Se presume que las personas heridas serían víctimas colaterales del ataque.