Asesinan a hombre en vía pública de Río Azul, La Unión

La noche del sábado se registró un homicidio en calle Lisanías, en el sector de Quebradas de Río Azul, La Unión, donde un hombre de 40 años de apellido González murió tras recibir un disparo en el rostro.



Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron pasadas las 7 p.m. La víctima se encontraba en la vía pública acompañada de otra persona cuando, por motivos que aún no están claros, fue atacada con un arma de fuego, falleciendo en el sitio.



Los agentes de la OIJ de La Unión realizaron la inspección ocular, levantamiento del cuerpo y recolección de indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.



La investigación continúa abierta, con el objetivo de esclarecer la dinámica del crimen, determinar el móvil y dar con los responsables del homicidio.



