Asesinan a hombre dentro de carro en Poás de Alajuela

La noche de este martes se registró un nuevo homicidio en el cantón de Poás, Alajuela. El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida dentro de un carro, tras ser atacado a balazos.

Durante el tiroteo, una mujer que lo acompañaba también resultó herida. Fue atendida por personal de la Cruz Roja y trasladada de urgencia al Hospital de Alajuela.

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran investigando los hechos para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Este caso se suma a la creciente ola de violencia que afecta a la provincia, donde ya se contabilizan más de 70 homicidios en lo que va del año.