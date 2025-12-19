Asesinan a hombre de varios disparos dentro de carro en Hatillo

Un hombre fue asesinado la noche de este jueves dentro de un vehículo en Hatillo 6, a un costado del condominio Bambú.

De acuerdo con la Cruz Roja, al llegar la ambulancia la víctima ya no presentaba signos de vida y tenía múltiples heridas provocadas por arma de fuego.

Se trata de un hombre, aun sin identificar, de aproximadamente 40 años.

La Fuerza Pública mantiene cerrado el paso en la zona mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.