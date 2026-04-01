Asesinan a hombre de disparo en la cabeza en San Sebastián

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza la madrugada de este miércoles en el sector de Cañada Sur, en San Sebastián, cantón central de San José, según confirmaron autoridades en el sitio.



El hecho ocurrió minutos antes de las 5:00 a. m., cuando vecinos reportaron una fuerte detonación. Al llegar, oficiales de la Fuerza Pública encontraron a la víctima tendida a un costado de un basurero improvisado sobre la vía pública, con abundante sangre. Minutos después, personal de la Cruz Roja lo declaró sin signos vitales (ver video adjunto en la portada).



De acuerdo con versiones de testigos, el hombre habría sido perseguido por sujetos en motocicleta, quienes lo interceptaron cerca de un puente peatonal amarillo y le dispararon en al menos una ocasión. En la escena se ubicó un único casquillo.



Las autoridades indicaron que el cuerpo presentaba una herida en la mano, lo que sugiere que la víctima intentó cubrirse antes de recibir el impacto fatal en la cabeza. Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado y, según vecinos, no sería residente de la zona.



El sitio permanece acordonado y bajo custodia policial, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios para dar con los responsables.



Este homicidio se suma a otros hechos violentos registrados en la misma localidad durante el año. Solo en Cañada Sur, este sería el sexto asesinato en lo que va de 2026, según reportes preliminares.



A nivel nacional, cifras del Poder Judicial indican que hasta el 30 de marzo se contabilizaban 174 homicidios. La provincia de San José concentra la mayor cantidad de casos, con 155.



Otros hechos de violencia



En un caso aparte, la rápida intervención de la Fuerza Pública evitó un aparente homicidio en la urbanización María Auxiliadora, en Curridabat. Tres sujetos en motocicleta fueron detenidos con armas de fuego y municiones.



Las autoridades investigan si los sospechosos pretendían asesinar a una mujer por una presunta deuda bajo el esquema de préstamos “gota a gota”. El caso fue remitido al Ministerio Público.



Asimismo, en Cariari de Pococí, un hombre de 62 años resultó herido de gravedad tras ser atacado con un arma blanca en el abdomen. Fue trasladado en condición crítica a la clínica local.





