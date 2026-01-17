Asesinan a hombre de 41 años en Los Guido de Desamparados

Este viernes en la tarde, un hombre fue asesinado a balazos en el sector de Los Guido de Desamparados.

La víctima fue identificada con los apellidos Montes Monge, de 41 años.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre se encontraba en la vía pública cuando dos sujetos que viajaban en motocicleta le dispararon, provocándole la muerte en el lugar.

Fuentes judiciales señalaron que, al parecer, el crimen estaría relacionado con disputas de territorio en la zona.

El fallecido tenía antecedentes por homicidio y tentativa de homicidio entre los años 2008 y 2013. Además, había salido de prisión en diciembre de 2024 bajo libertad condicional, pues cumplía una sentencia por homicidio simple que finalizaba en 2027.