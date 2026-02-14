Asesinan a dueño de hotel en Limón durante violento asalto

La tranquilidad de Hone Creek, en Cahuita de Limón, se vio interrumpida la mañana de este sábado tras el asesinato del dueño de un hotel en la zona.

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, varios sujetos armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda de la víctima con la intención de asaltarla. En el lugar se encontraban varias personas, quienes fueron amarradas de pies y manos con gasas.

Cuando los cuerpos de socorro llegaron a la escena, confirmaron que las víctimas estaban golpeadas, pero estables. Sin embargo, el propietario del hotel, identificado como Van Dyke, de 66 años, fue hallado sin vida.

Los agresores huyeron en dos carros, uno de ellos robado dentro de la misma casa. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y de la investigación.

La Fuerza Pública mantiene un retén en la zona para tratar de dar con los responsables del ataque.