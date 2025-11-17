Asesinan a dos personas presuntamente para robar sus motocicletas

Dos personas fueron asesinadas en circunstancias similares en Heredia y San Sebastián, aparentemente por intentar robarles sus motocicletas, informó la Cruz Roja Costarricense.

Los hechos ocurrieron con aproximadamente cuatro horas de diferencia durante la madrugada y la noche del domingo (ver video adjunto de Telenoticias).



El primer caso se registró en San Sebastián, cerca de las paradas de autobús del Walmart, en las inmediaciones de la rotonda. La víctima, un hombre adulto aún no identificado, fue atacada a disparos mientras se encontraba junto a su motocicleta.

Al llegar los socorristas de la Cruz Roja, el hombre ya se encontraba sin vida, presentando un impacto de bala en el pecho. La Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) custodian la escena mientras se desarrollan las diligencias.



El segundo incidente ocurrió en Bajo Los Molinos, San Rafael de Heredia, y la víctima fue un menor de 16 años. El joven también se encontraba sobre la vía pública con su motocicleta cuando fue atacado por los asesinos, quienes le dispararon en varias ocasiones al tórax. Los socorristas confirmaron su fallecimiento al llegar al sitio.



En ambos casos, las autoridades encontraron los cascos de las motocicletas junto a los cuerpos, y ahora investigan si los homicidios se cometieron durante intentos de robo o por otros motivos.



Durante este fin de semana, la Cruz Roja reportó al menos siete asesinatos en un lapso de 24 horas, lo que evidencia un aumento en la violencia en la zona.

La Policía hace un llamado a la ciudadanía para evitar el efecto mirón y respetar los cierres viales mientras se realizan las diligencias judiciales.