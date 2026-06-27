Asesinan a dos hombres a balazos con pocas horas de diferencia en Guanacaste

Dos hombres murieron asesinados a balazos la noche de este viernes en incidentes ocurridos con pocas horas de diferencia en la provincia de Guanacaste.

En ambos casos, las autoridades judiciales confirmaron que los atacantes utilizaron motocicletas para interceptar a las víctimas.

El primer hecho se registró a las 7:35 p. m. en el sector de Filadelfia, en el cantón de Carrillo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido con el apellido Chavarría, de 38 años.

Chavarría estaba dentro de una barbería cuando dos sujetos en motocicleta llegaron al comercio y comenzaron a disparar en múltiples ocasiones. La Cruz Roja lo declaró sin vida en el sitio.

El segundo suceso ocurrió a las 11:50 p. m. en el centro de Brasilito, en Cabo Velas de Santa Cruz.

Un joven de 23 años, de apellido Cortés, se encontraba en la vía pública cuando fue abordado por dos hombres en moto, quienes le dispararon a corta distancia y huyeron. Cortés falleció de forma inmediata en el lugar.



Ambos casos se mantienen en investigación.