Asesinan a “Calaverín” dentro de su propia casa en San Carlos

Un hombre de 33 años, identificado con el apellido Rojas y conocido como “Calaverín”, fue asesinado la madrugada de este viernes dentro de su vivienda en Garabito de Aguas Zarcas, San Carlos.

De acuerdo con las autoridades, los atacantes llegaron en motocicleta y le dispararon al menos en cuatro ocasiones. La Cruz Roja se desplazó al sitio y confirmó que la víctima no presentaba signos vitales y tenía múltiples impactos de bala.

Según trascendió, minutos antes del ataque, Rojas habría tenido una riña con dos hombres dentro de un bar local, tras lo cual se retiró a su casa.

El fallecido registraba antecedentes por amenazas, robo agravado, hurto y agresión con arma, confirmaron las autoridades judiciales.