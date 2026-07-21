Asesinan a balazos a un hombre cerca de la plaza de Cieneguita en Limón

﻿Un Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este lunes en Cieneguita de Limón, en un nuevo hecho de violencia ocurrido en la provincia caribeña.

El incidente se registró pasadas las 10 p. m. en las inmediaciones de la plaza de deportes de la localidad, donde vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia tras escuchar varias detonaciones.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, la víctima era un hombre de entre 20 y 30 años.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, encontraron al hombre con múltiples impactos de bala en el tórax. Tras la valoración correspondiente, fue declarado sin signos vitales en la escena.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación para determinar las circunstancias del homicidio, así como el móvil del ataque e identificar a los responsables.

La identidad de la víctima no había sido dada a conocer de forma oficial al cierre de esta publicación.



