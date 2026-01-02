Asesinan a balazos a tres personas en La Unión de Cartago

Tres hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este jueves en el sector de Linda Vista, en La Unión de Cartago.

Según el reporte de la Cruz Roja, el hecho se registró a eso de las 5:27 p. m.

“En el lugar, nuestro personal valoró a tres hombres adultos, quienes presentaban múltiples impactos de bala. Tras la evaluación correspondiente, los tres pacientes fueron confirmados sin signos vitales en la escena”, explicó la institución benemérita.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en vía pública y se sospecha que al menos tres personas participaron en el ataque.

Al lugar se trasladó una unidad de soporte básico y dos de soporte avanzado.

El caso está ahora en manos de la autoridad judicial para intentar dar con los responsables.