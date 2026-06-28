Asesinan a alemana de 63 años dentro de una finca en Santa Cruz

Una mujer de nacionalidad alemana fue asesinada con un arma blanca dentro de una propiedad en el sector de 27 de Abril, en Santa Cruz de Guanacaste.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Richter, de 63 años, quien era residente en Costa Rica.

El reporte oficial de las autoridades detalla que el hallazgo se registró pasadas las 10:00 a. m. de este sábado. Un empleado de la extranjera llegó a buscarla a la finca y, al ingresar al inmueble, la localizó sin vida en el sector de la cocina, por lo que de inmediato dio aviso a la policía.

Durante la revisión preliminar, los investigadores judiciales le detectaron a la mujer tres puñladas en el pecho.

Los oficiales judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo para remitirlo a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer lo sucedido, determinar el móvil y dar con los responsables del homicidio.

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