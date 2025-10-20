Asesinan a adulto mayor en San Sebastián

Un adulto mayor de aproximadamente 70 años fue asesinado de un balazo en la cabeza la madrugada de este lunes en el sector de Cañada Sur, en San Sebastián, al sur de la capital. De acuerdo con información del Poder Judicial, la víctima fue hallada sin vida por socorristas de la Cruz Roja Costarricense poco después de la 1:00 a.m.

El suceso se registró apenas horas después de un triple homicidio ocurrido la noche del sábado en el mismo barrio, donde tres hombres murieron tras ser atacados a balazos. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios, pero fallecieron poco después de su ingreso (ver video adjunto de Telenoticias).

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que las causas de ambos crímenes aún se encuentran bajo investigación y que se recolectaron múltiples casquillos y otros indicios balísticos en la escena.

Con este nuevo caso, la cifra de homicidios en Costa Rica durante 2025 ya supera las 700 víctimas, según datos actualizados del Poder Judicial. Hasta el viernes anterior se contabilizaban 697 asesinatos, por lo que los hechos de San Sebastián elevan la cifra por encima de ese umbral.

La provincia de San José concentra la mayor cantidad de homicidios, con 235 víctimas hasta el viernes pasado, seguida por Limón (141) y Puntarenas (104). Además, 28 personas consideradas víctimas colaterales —sin vínculo directo con los hechos violentos— han perdido la vida en lo que va del año.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para identificar a las víctimas y esclarecer los motivos detrás de esta nueva ola de violencia en la capital.