Asciende a tres toneladas decomiso de cocaína en Quepos

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que la cantidad de droga decomisada este sábado en aguas del Pacífico costarricense ascendió a poco más de 3 toneladas.

Se trata de 3.220 paquetes que viajaban en 102 bultos en una lancha detenida cerca de playa Hatillo, en Quepos.

La detención se produjo en una acción conjunta entre el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía Control de Drogas y la Fuerza Pública, así como a las coordinaciones efectuadas con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

En la operación se logró detener dos embarcaciones, una interceptada por Guardacostas y otra que encalló junto a sus ocupantes, quienes se dieron a la fuga por vía terrestre.

Poco después, y en coordinación con la Fuerza Pública, se desarrolló un intenso operativo en la zona que permitió la detención de cinco personas que se desplazaban en un vehículo, entre ellas un ciudadano colombiano residente.

A los detenidos se les decomisó un arma de fuego y se presume policialmente que podrían estar vinculados con los hechos.

Asimismo, cerca del sitio donde se encontraba la embarcación encallada, fue localizado un camión que, según las investigaciones preliminares, sería utilizado para el transporte de la droga.

