Asaltos y amenazas a estudiantes son constantes en CTP Liberia, denuncian padres

“Por favor, a las autoridades pertinentes, hagan algo, que nos ayuden, es una problemática de violencia, yo sé que se vive en todo lado, pero no sé qué se puede hacer, si reformar la ley o lo que sea, porque hay una ley que dice que los profesores no pueden tocar a los estudiantes, entonces estos se pueden estar matando que ellos no los pueden tocar porque ya se han visto demandados, entonces, ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? Sabiendo que mi hijo corre peligro dentro de la institución”, agregó Ruiz.