Asalto, persecución y balacera terminan con un muerto en Heredia
OIJ reporta que se trató de enfrentamiento entre Policía Administrativa y presuntos delincuentes.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el aparente intento de asalto contra un conductor de plataformas tecnológicas terminó con un hombre muerto, luego de que la Policía se enfrentara a balazos contra dos presuntos delicuentes.
Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes. Según el OIJ, dos hombres solicitaron un servicio a un chofer de plataformas y, al llegar este, lo intentaron asaltar.
Los dos hombres lo obligaron a conducir de Alajuela hasta Heredia, pero, durante el trayecto, la víctima logró dar la alerta y la Policía Administrativa atendió la situación.
Se inició entonces una persecución que terminó a balazos y con la muerte de uno de los presuntos asaltantes. El otro resultó detenido.
Según informó el OIJ, la víctima del intento de atraco resultó ilesa.